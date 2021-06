Catania: per la prima volta alla SCAM il “Duo David”

Per la prima volta il duo David composto dalla pianista Giulia Russo e dal violoncellista Francesco Angelico sarà ospite della SCAM, società catanese amici della musica. Il loro nome rimanda alla lega istituita da Robert Schumann con l’intento di preservare e difendere la musica come arte dal valore assoluto.

Per Giulia Russo e Francesco Angelico la musica non è solo interpretazione, coinvolgimento, ma anche ricerca. Un trinomio che sabato 12 giugno alle 19.00 all’auditorium dell’istituto Sacro Cuore di via Milano si potrà ascoltare in tutta la sua potenza. Si va così ad arricchire con un nuovo imperdibile appuntamento la stagione concertistica della società catanese amici della musica intitolata “incontri d’arte”, proprio per esaltare la commistione fra generi artistici.

“La nostra proposta concertistica – spiega Giulia Russo – spazia ampiamente tra le epoche, gli stili e le concezioni musicali che riguardano prettamente la musica strumentale e che riflettono il contesto culturale dal quale sono scaturite. Il concerto si aprirà con la sonata op.38 di Johannes Brahms, vero caposaldo del repertorio per violoncello e pianoforte, considerato uno dei massimi capolavori per questa formazione.

E’ un’opera a noi molto cara – dice il duo – in quanto ci ha accompagnati costantemente nel nostro percorso di crescita come duo e sin dalle prime fasi ci ha guidato nel prendere consapevolezza di cosa significhi suonare insieme, ricercando il dialogo, la precisione e l’espressività”.

Iniziata nel 1862 durante una lunga tournée, la Sonata in Mi minore venne ripresa e conclusa, con il finale in forma di fuga, nel 1865. L’opera, dedicata a Josef Gansbacher, insegnante di canto e violoncellista dilettante, riflette la ricerca di Brahms per trovare la propria impronta cameristica. Oltre a ricercare un dialogo perfetto fra i due strumenti, la sonata è ricca di rimandi come quelli all’Arte della fuga di Bach che ritroviamo nel primo movimento e nel finale, che è una mediazione fra la fuga e la forma di sonata, ricalcati sul soggetto del Contrapunctus 13. Il secondo movimento Allegretto quasi Menuetto, rievoca invece l’epoca classica. Alcuni elementi di affinità si possono cogliere poi nella sonata del compositore tedesco Bernhard Romberg che Brahms utilizzò come modello e fonte di ispirazione per la parte del violoncello.

“La sonata di Cilea, ironia della sorte anch’essa op. 38 – evidenzia Angelico – fa parte di quel filone di composizioni poco conosciute, appartenenti alla scuola strumentale italiana, che solo di recente stanno riemergendo, destando l’interesse di musicologi ed esecutori. È una vera e propria chicca, un gioiello musicale intinto di freschezza, intensità e cantabilità del tutto italiana ma con una costruzione formalmente sicuramente non indifferente alla tradizione strumentale d’oltralpe”.

Conosciuto maggiormente come operista, con L’Arlesiane e l’Adriana Lecouvreur, Francesco Cilea compone la sonata op.38 in Re Maggiore nel 1888 ad appena 22 anni. Si tratta di un lucido esempio della sua spontaneità melodica e dell’eleganza armonico-timbrica. L’Allegro moderato iniziale, bilanciando alla perfezione i due strumenti, si lascia apprezzare per la freschezza e il lirismo. La successiva Alla romanza, svela un melanconico Notturno tipico di certi autori slavi mentre l’Allegro animato finale fa emergere accanto alla vena solare del compositore calabrese le armonie e le sonorità di Chabrier e Debussy.

“Il concerto – chiosano i due artisti – si concluderà con Il Bell’Antonio del compositore e violoncellista siciliano Giovanni Sollima. Un brano dalle tinte molto forti, quasi viscerale, che adoriamo e che proponiamo spesso al pubblico. Un piccolo cadeau per chi condivide con noi tempo ed emozioni”.

Ingresso solo su prenotazione e fino ad esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo email comunicazioniscam@gmail.com

La SCAM vanta una lunga storia iniziata nel 1935 per volere del professore Guido Libertini. Oggi, sotto la guida della critica musicale Anna Rita Fontana, subentrata al compianto Tony Maugery, che ne è stato presidente per oltre 20 anni donandole l’esclusiva del premio internazionale Bellini d’oro, porta avanti la riscoperta del patrimonio musicale locale e la valorizzazione di artisti siciliani.

Francesco Angelico: è un violoncellista siciliano. Classe 1999, si è diplomato al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania sotto la guida del M° Maurizio Salemi con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Dal 2017 ricopre stabilmente il ruolo di Primo Violoncello dell’Orchestra Giovanile, intitolata al celebre direttore d’orchestra Giuseppe Sinopoli, con la quale si è esibito su importanti palcoscenici nazionali come il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, l’Auditorium Gianni Agnelli del Lingotto di Torino, il Teatro Lauro Rossi di Macerata e la Sala della Regina della Camera dei Deputati. All’esperienza orchestrale affianca un’intensa attività concertistica, esordendo per la prima volta come solista con il “Concerto n.1 in Do Maggiore” di Franz Joseph Haydn insieme all’Orchestra del Conservatorio Vincenzo Bellini al Palazzo della Cultura di Catania. Ha collaborato con artisti di chiara fama internazionale come G. Plotino, A. Dogadin, C. Siskovic e H. Zhang, esibendosi in importanti stagioni concertistiche fra cui quella del Festival Bellini nel Barocco al Monastero dei Benedettini di Catania, del Festival Suoni delle Madonie, degli Amici della Musica Lago di Garda al Teatro DIM, del Taormina Classica e dell’Ass. Concerti Città di Noto. Si perfeziona seguendo masterclass dei maestri U. Hofmann, E. Dindo e G. Sollima.

Giulia Russo: è una pianista siciliana. Nasce a Catania nel 1995 e inizia a studiare pianoforte nel 2005. Allieva della prof.ssa Maria Santina Schillaci, consegue il diploma di vecchio ordinamento e la laurea di secondo livello al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania con il massimo dei voti e la lode, con possibilità di una produzione discografica e dignità di stampa. Vincitrice di numerosi concorsi, nonostante la sua giovane età, tiene anche numerosi concerti da solista e camerista. Si è esibita in concerto al Mozarteum di Salisburgo, al Milano Piano City e al Festival Up to Penice in duo con la violinista Francesca Bonaita. Ha tenuto concerti per voce e pianoforte collaborando con artisti di chiara fama come J. Pratt, D. Russo, A. Villari, A. Interisano e D. Schillaci. L’esordio da solista risale al 2016 con l’Orchestra Giovanile del Conservatorio Bellini eseguendo il “Terzo Concerto” di Ludwig van Beethoven. Ha preso parte a numerose masterclass e corsi di perfezionamento con B. Canino, R. Benway, V. Egorova, J. Achùcarro, G. Gruzman, G. Otto, N. Troull, F. Turrisini, B. Lupo e A. delle Vigne. Si perfeziona seguendo i corsi tenuti dal M° A. delle Vigne all’Accademia del Ridotto di Stradella e il Triennio specialistico di Musica da Camera al Centro Studi Musica e Arte di Firenze con il M° P. Masi.