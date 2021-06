Catania: attestati e diplomi al Duca degli Abruzzi

Agli studenti dell’istituto Duca degli Abruzzi di Catania sono stati consegnati attestati e diplomi di fine anno. Una tappa fondamentale, questa, per i ragazzi, in vista di un anno nuovo di sfide che li attende.

A fare gli onori di casa è stata la dirigente del politecnico del mare, Brigida Morsellino. “L’anno scorso – dice – non abbiamo potuto celebrare un appuntamento consolidato per tutti noi. Oggi circa 120 ragazzi ci lasciano per cominciare un nuovo percorso della propria vita. Ognuno di loro ha ricevuto una targa ricordo per dimostrare che la scuola non li dimenticherà mai”.

Quest’anno, fra le novità, c’è stato il conferimento di una borsa di studio intitolata al comandante Natale De Grazia. La borsa di studio è andata allo studente Gabriele Toledo della V costruttori. “Un ragazzo dalle grandi potenzialità e che si è classificato al terzo posto nella gara nazionale dei costruttori navali. Nel corso della cerimonia personaggi del mondo imprenditoriale, della marina, professori ed ex alunni del Duca degli Abruzzi si sono alternati sul palco per premiare tutti i ragazzi.

Davanti alla platea alcuni studenti hanno ribadito che lo studio e il duro lavoro riescono a dare grandi opportunità. Concetti ribaditi anche nel corso della consegna dei diplomi ai componenti dell’accademia corso ufficiali e all’accademia tecnici superiori logistica integrata.

“La consegna dei diplomi a questi ragazzi per noi è motivo di grande orgoglio – dichiara il presidente dell’Its di Catania, Antonio Scamardella giovani che con il loro entusiasmo e la loro partecipazione hanno fatto la differenza. Sono loro la nostra forza e noi vogliamo raggiungere obiettivi sempre più grandi ed ambiziosi”.

Ad apertura della manifestazione e prima della consegna dei diplomi, la dirigente Brigida Morsellino e tutto il pubblico presente, ha voluto ricordare la tragica scomparsa di un alunno del Duca degli Abruzzi, Riccardo Ventura, morto recentemente durante un incidente stradale, con un minuto di silenzio.