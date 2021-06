Catania: l’illusionista Dimis per una raccolta fondi

Dopo l’atto vandalico che ha colpito ieri la casa del volontariato CSV di Catania, l’illusionista catanese Dimis coinvolgerà altri artisti del territorio uniti per uno spettacolo di beneficenza il cui ricavato andrà interamente alla Misericordia di Librino, popoloso quartiere di Catania.

“Librino conta – commenta Dimis – Librino è importante, Librino è Catania. E le associazioni del territorio non possono e non devono essere lasciate da sole”.

I ladri sono entrati da una piccola grata nel tetto riuscendo a rubare materiale informatico dagli uffici, nonché attrezzature sanitarie e altro materiale utilizzato dalle associazioni nelle realizzazioni delle tante attività, servizi ed eventi svolti nel quartiere.

“Nonostante quello che da anni subiscono i Briganti – prosegue l’illusionista etneo – il quartiere di Librino è ancora abbandonato a se stesso dalle istituzioni. Librino è anche casa mia. Con il centro servizi per il volontariato etneo e la Misericordia di Librino svolgiamo ogni anno tantissime iniziative che mettono al centro i ragazzi del quartiere e con le quali cerchiamo di dare loro possibilità di svago e di stare insieme in modo sano. Non sarà l’ennesimo furto a farci tirare indietro”.

Grazie allo spettacolo di Dimis saranno raccolti fondi che poi potranno permettere alle associazioni vittime del furto di riacquistare l’attrezzatura trafugata.

Lo spettacolo sarà organizzato da Dimis insieme ad alcuni colleghi che si sono già messi a disposizione. “Il biglietto – conclude l’artista etneo – sarà interamente devoluto alla Misericordia di Librino. Ma se ci fossero artisti che volessero mettersi a disposizione non esitino a contattarmi: per fare del bene non siamo mai in troppi!”.