Milazzo (Me): l’istituto Majorana coordina il primo corso sulla transizione ecologica

Sarà l’istituto Ettore Majorana di Milazzo a coordinare il primo corso organizzato da una rete di 21 scuole di 6 regioni italiane. Il dottor Renzo Tomellini, in rappresentanza del ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha partecipato in diretta streaming sul canale Youtube “emobility fossano” alla cerimonia di consegna dei diplomi del primo percorso didattico nazionale per la formazione iniziale del tecnico per la progettazione, gestione e manutenzione dei veicoli elettrici e dell’infrastruttura di ricarica coordinato e gestito dall’istituto tecnico mamertino con la collaborazione del dipartimento di ingegneria di Messina e dell’associazione Motus-E.

Nel corso dell’evento tanti sono stati gli interventi. In contemporanea nelle 18 scuole coinvolte, in diretta streaming, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi introdotta dai saluti del professore Paolo Cortese, dirigente scolastico dell’istituto Vallauri di Fossano (Cuneo), scuola capofila della rete; di Stello Vadalà, dirigente dell’istituto Majorana di Milazzo, istituto organizzatore, della professoressa Ida Milone e dell’ingegnere Dino Marcozzi, rispettivamente in rappresentanza del dipartimento di ingegneria di Messina e dell’associazione Motus-E.

Governare la transizione ecologica attraverso la formazione della cultura dello sviluppo sostenibile fin dai banchi di scuola, orientando gli studenti verso le professioni dell’e-mobility. Questo tema accomuna le 21 scuole superiori di sei regioni italiane (Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia e Sicilia) aderenti alla rete E-mobility, “Rete nazionale di scuola per la mobilità sostenibile nella didattica” con la finalità di promuovere la formazione di alto livello per docenti e per studenti e favorire rapporti costruttivi e sinergici fra istituzioni scolastiche con progetti comuni.

La rete era nata lo scorso autunno e la prima azione concreta è stata la realizzazione del primo percorso didattico nazionale per la formazione iniziale del tecnico per la progettazione, gestione e manutenzione dei veicoli elettrici e dell’infrastruttura di ricarica, organizzato e gestito dall’istituto Ettore Majorana di Milazzo con la collaborazione del dipartimento di ingegneria di Messina e dell’associazione di Motus-E ed erogato in tempo reale sulla piattaforma web.

L’iniziativa, che rappresenta la naturale evoluzione di un primo progetto pilota proposto già nello scorso anno scolastico, ha coinvolto oltre 250 studenti e 30 tutor provenienti da 18 istituti tecnici di tutta Italia.

Durante le 24 ore di lezione, tenute da docenti universitari, della scuola e dal mondo delle imprese, sono stati toccati i temi sensibili della mobilità elettrica, dallo stato dell’arte alle nuove soluzioni tecniche ed al necessario coordinamento con le politiche energetiche ed urbanistiche, in un percorso che ha destato vivo interesse richiamando l’attenzione di istituzioni, industria ed associazioni di settore.

Gli studenti, a conclusione del percorso, hanno sostenuto l’esame finale conseguendo un attestato di merito corredato anche dal riconoscimento di crediti formativi universitari da parte dell’università di Messina.

Il preside dell’istituto Majorana, nell’intervento di chiusura, nel ringraziare Massimo Chillemi, referente del corso, ha sottolineato l’impegno e l’attenzione dell’istituto mamertino verso una dimensione di sostenibilità ambientale e di internazionalizzazione della scuola. “Fra le importanti iniziative di cui il Majorana si fa promotore, prioritario diviene attivare progetti educativi sull’ambiente e sulla sostenibilità per tutelare il patrimonio culturale – ha dichiarato il dirigente – e ciò, potenziando il legame con il territorio e la ricchezza interculturale e, soprattutto, la dimensione della cittadinanza globale.

L’agenda 2030, infatti – conclude Vadalà – consente alla scuola di sostenere finalmente il lavoro dei giovani verso i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso percorsi mirati di promozione del benessere umano integrale”.