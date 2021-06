Comiso (Rg): rissa in piazza, 2 arresti e 4 denunce

Due persone arrestate e quattro denunciate. Si è conclusa così una rissa in piazza a Comiso, nel ragusano. Agenti del locale commissariato e i colleghi di Vittoria hanno arrestato Y.M. e B.L., rispettivamente 29 e 21 anni, entrambi con precedenti. Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

Entrambi si sono resi protagonisti di una rissa avvenuta in pieno centro storico, nei pressi della villa comunale. Alla vista degli agenti intervenuti hanno opposto resistenza, ma sono stati bloccati e arrestati.

Uno dei due, tra l’altro, si era già reso responsabile di un altro episodio analogo avvenuto il 16 maggio scorso in corso Vittorio Emanuele che ha coinvolto diversi extracomunitari, a seguito del quale era stato denunciato insieme ad un’altra persona.

L’1 giugno, nei pressi della villa comunale di Comiso si era verificata una violenta rissa tra un gruppo di extracomunitari, a seguito della quale due soggetti hanno dovuto far ricorso a cure mediche per fratture e ferite da taglio. L’attenta analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza ha permesso di ricostruire le fasi principali del violento episodio e di identificare i soggetti responsabili che sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria. Sono ancora in corso ulteriori indagini per procedere all’identificazione di altri soggetti coinvolti.