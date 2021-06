Catania: denunciati ladri di pneumatici

Ieri notte agenti delle volanti hanno denunciato due uomini per reato di ricettazione in concorso. I due ladri di pneumatici sono stati incrociati in viale Moncada mentre percorrevano l’arteria a velocità sostenuta nel senso opposto a quello della volante.

Gli agenti hanno inseguito l’auto e l’hanno raggiunta controllandone i due passeggeri, uno dei quali è pregiudicato. Nell’auto c’erano 15 pneumatici nuovi, per i quali i due soggetti non erano in grado di fornire indicazioni sulla loro provenienza, fornendo dichiarazioni discordanti.

Dopo aver sottoposto a perquisizione i due soggetti ed aver esteso la stessa perquisizione all’auto, gli agenti hanno trovato degli arnesi atti allo scasso. All’esito della perquisizione i due uomini hanno ammesso di aver rubato gli pneumatici da un furgone parcheggiato nei pressi del cimitero militare inglese. Quanto rinvenuto è stato sequestrato. I due sono stati accompagnati negli uffici di polizia per gli ulteriori adempimenti di