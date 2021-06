Mascalucia (Ct): donna va in ospedale per partorire, i carabinieri fanno i baby sitter

I carabinieri di Mascalucia per qualche ora si sono presi cura di alcuni bambini fino a quando la madre ha partorito in ospedale. I militari dell’Arma sono intervenuti in un’abitazione nella periferia cittadina.

Nel cuore della notte, intorno all’1, era giunta in caserma la telefonata di un medico del 118 che ha informato il militare di turno di essersi imbattuto in una situazione incresciosa mai verificatasi prima. Il medico, in particolare, ha informato l’interlocutore di essere impegnato nell’assistenza di una donna incinta di 35 anni che doveva essere trasportata immediatamente in ospedale ma che non poteva lasciare in casa i due figli della donna: un maschio di 3 anni e una femmina di 2 anni.

L’equipaggio di una pattuglia è stato prontamente inviato a casa della famiglia e ha accudito i piccoli fino all’arrivo del padre che doveva arrivare da Siracusa. I due militari hanno intrattenuto i due bambini, consegnandoli poi sorridenti alle cure del padre giunto trafelato a casa dopo quasi un’ora e mezza di comprensibile viaggio in totale apprensione.