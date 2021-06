Catania: nuove opportunità per i giovani medici e servizi più semplici

Una piattaforma informatica per rendere più agevole la trasmissione dei flussi di informazioni per i medici di famiglia e pediatri. Un modo per rendere più facili le sostituzioni e per una reperibilità più semplice, ma anche nuove opportunità per i giovani. È questo l’obiettivo dell’ordine dei medici e degli odontoiatri di Catania che ha messo a disposizione dei suoi iscritti il nuovo sistema.

Un’iniziativa nata su proposta della consigliera OMCeO, Adriana Di Gregorio, accolta da tutto il consiglio, che consentirà soprattutto ai giovani neoabilitati e specializzandi di effettuare il turn over professionale, avviando una collaborazione tra vecchie e nuove generazioni.

Sul sito dell’ordine dei medici di Catania (www.ordinemedct.it) è già presente un elenco di colleghi disponibili ad effettuare sostituzioni presso i molteplici studi dislocati sul territorio provinciale. All’iniziativa hanno già aderito in 200 professionisti. “Questa – spiega il presidente dell’ordine etneo, Igo La Mantia – è una delle tante proposte professionali e formative che l’ordine sta promuovendo per i giovani, ampliando le proposte che ci vedono al fianco di tutti i colleghi che si affacciano a questa splendida professione. Contestualmente daremo un contributo, in questo caso, a chi magari cerca un collaboratore per il proprio studio”.

La piattaforma potrà essere consultata dai medici interessati nell’area riservata. L’elenco verrà periodicamente aggiornato in modo da dare la possibilità a tutti gli interessati di richiedere l’inserimento. “E’ importantissimo che i giovani colleghi facciano rete con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta – specifica la consigliere Adriana Di Gregorio, promotrice del progetto – perché per molti di loro questa sarà la professione del futuro. Inoltre, è fondamentale creare una collaborazione territorio-ospedale, partendo proprio dalle nuove generazioni”.

Per iscriversi nella lita non è necessaria alcuna graduatoria. Gli iscritti verranno contattati direttamente dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta che vorranno essere sostituiti.