Giardini Naxos (Me) e Vibo Valentia nel nome della lettura

La lettura e il libro uniscono Giardini Naxos, nel messinese, a Vibo Valentia, in Calabria. Lo ha dichiarato oggi l’assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, Alberto Samonà, partecipando a Giardini all’incontro promosso dal comune per incontrare, su iniziativa del festival Naxoslegge i rappresentanti di Vibo Valentia, capitale italiana del libro 2021.

Alla manifestazione erano presenti anche il sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi; il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo; il direttore di Naxoslegge, Fulvia Toscano e diversi rappresentanti istituzionali delle due città.

In questa occasione sono stati ufficializzati per Naxos i “Patti per la lettura” che sono una prima tappa per ottenere il titolo di “Città che legge”, secondo un progetto varato dal Cepell (centro per la lettura e il libro del ministero della cultura).

“Grazie all’incontro odierno – aggiunge l’assessore Samonà – Vibo Valentia intraprende un percorso comune con Giardini Naxos che porta con orgoglio il nome dell’antica colonia greca di Sicilia (Naxos appunto) e che oggi vuole mettere al centro di una grande azione di rilancio proprio la cultura del libro: un ennesimo segno di unione tra Sicilia e Calabria che culminerà nei prossimi mesi nell’iniziativa “Un ponte per la cultura” in programma nelle due regioni per suggellare un patto nel nome della