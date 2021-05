Castellammare del Golfo (Tp): domenica allo Zingano il viaggio dei trail

Non poteva mancare lo Zingaro, prima Riserva Naturale istituita in Sicilia, nello straordinaria avventura della carovana del Trail Sicilia. Un viaggio giunto alla quattordicesima edizione, che attraverso 10 tappe, correndo o camminando, porterà atleti e semplici amanti della passeggiata en plein air, alla scoperta delle aree naturalistiche più belle dell’Isola, delle sue tradizioni, dei suoi sapori e ei suoi colori. Tra boschi e vulcani, foreste e laghi, sentieri sconosciuti sul mare e antiche mulattiere dimenticate, l’Ecotrail presenterà una Sicilia ancora più ricca di fascino e lo farà fedele a quello spirito Trail di rispetto e fruizione responsabile del patrimonio naturale, di sano sport e amicizia, di divertimento e fatica, di condivisione e convivialità.

Domenica 30 (domani per chi legge) saranno quasi 300 i trail runners provenienti da tutta Italia e anche dall’estero al via del trail dello Zingaro, secondo appuntamento stagionale, dopo il Trail dei Sicani di due settimane fa. Un grande appuntamento reso possibile grazie all’enorme sforzo fatto degli organizzatori dell’ASD Ecotrail Sicilia per garantire il rispetto rigoroso dei protocolli anti covid.

Si parte alle h 8.00 dall’antico baglio di Scopello, dove prenderanno il via due differenti trail, quello dello Zingaro di 33 chilometri e il Trail della Ficarella di 17 chilometri.

Al via per i meno allenati anche un walk trail, la passeggiata non competitivo di 17 chilometri ed una visita guidata accessibile a tutti alla scoperta delle meraviglie della Riserva.

A coadiuvare nell’organizzazione dell’evento l’ASD ECOTRAIL SICILIA, il Comune di Castellammare del Golfo e dell’Ente Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e la Protezione Civile di Castellammare.