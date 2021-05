Trecastagni (Ct): picchia la moglie, arrestato

Ha picchiato ancora una volta la moglie. Per questo a Trecastagni, nel catanese, un uomo è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione. Si tratta di un 53enne del posto colto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Nel pomeriggio era arrivata una telefonata da parte di un residente nel quartiere dei Saponari che avvertiva l’operatore di una lite familiare e delle verosimili percosse che stava subendo una donna all’interno dell’abitazione familiare.

I carabinieri, giunti sul posto, sfruttando il contestuale arrivo del figlio della coppia, anche lui accorso, erano entrati all’interno dell’abitazione trovando la donna di 48 anni che si lamentava per il dolore per i colpi subìti alla testa da parte del marito. Quest’ultimo, invece, con un atteggiamento apparentemente impassibile, ha respinto le accuse della consorte e ha controbattuto asserendo di essere stato lui oggetto di violenza da parte della consorte.

La donna, in realtà, era spesso oggetto delle intemperanze del marito che le rimproverava addirittura di voler uscire da casa anche per una semplice passeggiata. La donna è stata visitata dal medico di guardia che le ha diagnosticato una ecchimosi alla regione dorsale del polso e del braccio nonché al collo con una prognosi di cinque giorni.

La coppia, con due figli, da tempo ha avviato l’iter per la separazione ma la donna aveva tentato di guadagnarsi l’autonomia lavorando come badante. I guadagni, però, erano talmente esigui che la donna è stata costretta a rientrare a casa con il marito, consapevole che forse avrebbe continuato a subire insulti e botte. L’uomo è stato prima arrestato e collocato ai domiciliari dalla figlia e successivamente è stato convalidato il divieto di avvicinamento all’abitazione della vittima.