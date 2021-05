Catania: truffe online, denunciata una coppia

Agenti della polizia di Stato a Catania hanno denunciato una coppia specializzata nelle truffe online. Si tratta dei pregiudicati L.A., 31 anni e F.A., 53 anni. Dovranno rispondere di truffa e indebito utilizzo di carte di credito.

L e indagini erano partite da una querela presentata dalla vittima nei confronti di ignoti. L’uomo, dopo aver messo in vendita su un sito internet ad un telefono cellulare, veniva contattato da un fantomatico acquirente che manifestava la volontà di acquistarlo pagandolo mediante accredito della somma richiesta sulla carta di credito del venditore. Per questo erano state fornite precise istruzioni su come ottenere il pagamento.

La vittima, ignara, andando allo sportello bancomat, veniva indotta ad inserire la propria carta di credito e sotto dettatura telefonica del sedicente acquirente, ha digitato alcuni codici sulla tastiera della postazione ATM: al termine delle operazioni la vittima si è accorta di essere stata raggirata.

Invece di aver ricevuto un accredito, in realtà aveva effettuato tre ricariche su delle carte postepay per un importo complessivo di 800 euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire il flusso di denaro e di rintracciare e denunciare gli autori della truffa che annoverano numerosi precedenti per reati della stessa specie.