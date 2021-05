Capo d’Orlando(Me): domani il documentario “Nebrodi medievali, Demenna raccontata”

“Nebrodi medievali – Demenna raccontata” è il documentario che verrà proiettato da domani allo spazio LOC di Capo d’Orlando, centro tirrenico del messinese. Un appuntamento organizzato in collaborazione con la città metropolitana di Messina.

La narrazione del documentario è incentrata sulla vita di Demenna che in epoca bizantina fu capoluogo del Valdemone e fulcro della resistenza cristiana contro l’avanzata dell’Islam. Il documentario è un vero e proprio affresco della civiltà medievale dei Nebrodi e coinvolge anche la storia dei 30 comuni ricadenti fra Tindari e Caronia.

“E’ fondamentale studiare la storia per capire il presente e valorizzare al meglio l’eredità che ci troviamo in mano – commenta il sindaco Ingrillì – e sono davvero contento del lavoro svolto dal LOC e spero che in tanti assisteranno alle proiezioni per conoscere il passato e innamorarsi ancora di più di un territorio straordinario come il nostro”.

Il documentario sarà proiettato nel palazzo della cultura di via del Fanciullo nei rinnovati locali dello spazio LOC. Sono quattro attualmente le proiezioni previste: domani, venerdì 28 maggio, sabato 29 maggio, venerdì 4 e sabato 5 giugno alle 18.30. Per assistere alla proiezione del documentario bisognerà prenotarsi all’indirizzo email pinacotecadicapodorlando@gmail.com oppure telefonando allo 094192946. L’ingresso è gratuito, ma il numero dei partecipanti è ristretto.