Capo d’Orlando (Me): 102 squadre per il trofeo del Tirreno

Saranno 102 le squadre in gara per la quinta edizione del trofeo del Tirreno che sarà ospitato il prossimo fine settimana a Capo d’Orlando, centro tirrenico del messinese.

La manifestazione sportiva, che prenderà il via domani, è stata presentata oggi al comune. Le squadre che parteciperanno appartengono alle categorie “primi calci” e “allievi” provenienti da tutte e 9 le province dell’isola.

Le gare, come spiegato in conferenza stampa dagli organizzatori Francesco Casicci e Davide Cicero, insieme all’assessore Fabio Colombo e al responsabile comunale degli impianti sportivi, Pippo Munafò, si disputeranno nei campi del Merendino, del Tartarughino e di piazza Trifill, allo stadio Enzo Vasi di Gliaca di PIraino e al Gepy Faranda di Patti.

“Sarà una grande festa nel segno della ripartenza – dichiara l’assessore Colombo – questo ormai un appuntamento fisso che unisce sport e turismo, come ormai è tradizione a Capo d’Orlando. C’è voglia di tornare in campo per i ragazzi dopo tanti mesi di inattività, ma c’è anche voglia di tornare a viaggiare e Capo d’Orlando, come sempre, risponde “presente””.