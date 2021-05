Ragusa: minori scomparsi, la questura ospite delle “Masserie”

La questura di Ragusa è ospite delle “Masserie” in occasione della giornata internazionale dei minori scomparsi. Ieri pomeriggio si è svolta l’iniziativa promossa dalla questura in occasione della giornata internazionale dei minori scomparsi.

Agenti della divisione “sezione minori e vittime vulnerabili” della divisione anticrimine e alla sezione della squadra mobile specializzata nelle indagini relative ai minori, sono stati impegnati per circa 3 ore in uno dei centri più grandi in provincia, per informare e sensibilizzare i cittadini sul triste fenomeno dei bambini scomparsi.

L’iniziativa ha permesso di raggiungere numerose persone, tra cui molti giovani, sensibilizzandoli alla collaborazione, necessaria per prevenire e contrastare le svariate situazioni che possono interessare i minori e le situazioni di pericolo in cui possono incorrere.

Diverse sono state le domande poste dagli agenti ai cittadini, evidenziando l’importanza dell’immediata denuncia nel caso di un minore scomparso e spiegando come la velocità di conoscenza della situazione si renda necessaria per un’azione attenta e mirata nella gestione del caso e l’avvio delle ricerche. Sono state fornite indicazioni utili sui comportamenti da adottare nelle diverse situazioni di pericolo, anche con la complicità di internet.

Nel corso dell’iniziativa sono stati distribuiti opuscoli informativi appositamente realizzati dalla direzione centrale anticrimine della polizia di Stato, contenenti indicazioni utili per fronteggiare ogni situazione di emergenza in cui adulti e minori possono trovarsi.