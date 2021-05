Istruzione: tre scuole siciliane impegnate nel progetto nazionale “protagonisti del mondo”

Si chiama “Protagonisti del mondo che noi vogliamo” il progetto nazionale sviluppato su piattaforma eTwinning e che ha viste coinvolte tre scuole siciliane. A parteciparvi sono stati l’istituto comprensivo Falcone Cascino di Piazza Armerina, in provincia di Enna; il terzo circolo Pirandello di Bagheria, nel palermitano e la scuola secondaria di primo grado Luigi Castiglione di Bronte, nel catanese.

Al progetto hanno preso parte le scuole elementari e medie di tutta Italia, tra cui le tre siciliane. Per l’istituto di Piazza Armerina, coordinato dalla professoressa Daniele Praino, fondatrice del progetto; il terzo circolo Pirandello di Bagheria coordinato dalla professoressa Loredana Messineso, ambasciatrice eTwinning per la Sicilia e la scuola secondaria di primo grado Luigi Castiglione di Bronte, coordinata dalla professoressa Concetta Falanga, è stata una importante opportunità di confronto e scambio con altri coetanei.

Hanno partecipato al progetto più di 200 alunni e 30 insegnanti che hanno messo a servizio della community le loro molteplici competenze. Il lungo lavoro, durato un intero anno scolastico tra mille difficoltà dovute alla situazione che si sta vivendo, ha visto gli alunni impegnati nello studio del documento Agenda 2030, programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel 2015 dall’ONU, approfondendo i temi relativi allo sviluppo sostenibile. Una tematica in linea con le indicazioni MIUR relative all’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica come trasversale alle altre materie a partire dal corrente anno scolastico.

Durante i lavori si è preso spunto anche da diversi eventi internazionali per realizzare ulteriori momenti di lavoro e di riflessione dedicati a tematiche come la sicurezza online, la commemorazione delle vittime dell’olocausto, la giornata dei calzini spaiati per la promozione dei valori della diversità, la parità di genere e tanti altri.

Gli studenti, insieme, si sono cimentati in molteplici attività creando i loro avatar, le presentazioni digitali, i loro ebook, tutorial video, immagini animate, infografiche e quant’altro. In numerose occasioni si sono ritrovati insieme online per giocare e confrontarsi su quanto realizzato. Un gemellaggio elettronico che ha permesso uno scambio di conoscenze ed esperienze, un confronto fra metodi di insegnamento e un arricchimento culturale e anche umano, sebbene a distanza.

La festa finale online è stata realizzata e si è svolta in due momenti distinte, a seconda delle scuole elementari o medie frequentate dai giovani partecipanti. A conclusione del progetto gli alunni si sono cimentati in un quiz interattivo sugli obiettivi dell’Agenda 2030 elaborando il decalogo delle regole per l’ambiente. Alla fine si sono divertiti a cantare e ballare il “ballo del Por Pon Pof” realizzando un flash mob per la natura.

All’incontro hanno partecipato anche i dirigenti scolastici di tutti gli istituti coinvolti e per le scuole siciliane Tecla GUzzardi (Falcone-Cascino), Lucia Maria Rita Turiano (Pirandello) e Maria Magaraci (Luigi Castiglione). Il progetto sarà candidato per il quality label nazionale, prestigioso riconoscimento eTwinning.