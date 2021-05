Catania: base di spaccio in un palazzo di Librino, 3 spacciatori in manette

Tre spacciatori sono arrestati a Catania dai carabinieri perché avevano una base di spaccio in un palazzo di Librino. Le manette sono scattate ai polsi di tre catanesi di 22, 25 e 43 anni, per evasione.

Nel quadro delle continue attività di contrasto allo spaccio di droga nel quartiere di Librino i militari, dopo una preventiva attività di indagine, avevano posto in osservazione l’area antistante il civico 16 di viale Grimaldi, notando il continuo viavai di acquirenti che facevano ingresso nel palazzo.

I militari hanno deciso di entrare nello stabile recandosi al settimo piano dove gli era stata ventilata l’esistenza di un supermercato della droga.

Il loro ingresso nell’appartamento è coinciso con quello dell’acquirente. Qui il 25enne arrestato, invece di trovarsi nella sua abitazione, ai domiciliari è stato beccato proprio mentre in compagnia del 43enne, anche lui pregiudicato per reati specifici ed affidato in prova ai servizi sociali, cedeva la droga a quello sfortunato acquirente.

All’interno dell’appartamento i militari hanno trovato anche 60 grammi di marijuana mentre effettuavano la perquisizione proveniente dal sottotetto del palazzo, è giunto un giovane che ha scambiato un cenno con i due arrestati.

Già in passato nell’area dalla quale proveniva il giovane, i carabinieri avevano scoperto un punto di spaccio, per questo hanno deciso di ripetere il controllo, nel corso del quale hanno trovato un 22enne che, sdraiato sul divano, controllava l’ingresso della palazzina con un monitor collegato ad una telecamera, mentre su una scrivania vi erano circa 20 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, l’immancabile materiale per il confezionamento della droga e 270 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.