Capo d’Orlando (Me): arriva il centro Europe Direct

L’Europa arriva a Capo d’Orlando, centro tirrenico del messinese. La commissione europea, infatti, ha approvato la richiesta del comune paladino di ospitare un centro Europe direct per il quadriennio 2021-2025.

La struttura si occuperà di informare sulle tematiche europee. L’attività di comunicazione avrà lo scopo di interessare i cittadini e promuovere il dialogo sull’Europa, anche in collaborazione con altre reti di informazione e punti di contatto dell’Unione Europea. Dell’Europe direct Nord-Est Sicilia fanno parte in qualità di partner, l’università degli studi di Messina, il comune di Taormina e il consiglio italiano del movimento europeo.

In particolare, lo Europe direct di Capo d’Orlando ha il compito di fornire informazioni a 360° sull’Unione europea, dalla risposta alla pandemia a NextGeneration EU e alle transizioni verde e digitale, ma anche ascoltare le esigenze dei territori per permettere alla commissione di comprendere meglio l’impatto concreto delle politiche e delle attività dell’UE sui cittadini. È previsto il lavoro di concerto con le scuole per promuovere la cittadinanza europea attiva.

Saranno promossi anche dialoghi e dibattiti su temi europei, anche nell’ambito della conferenza sul futuro dell’Europa. Quella che ha sede a Capo d’Orlando è la terza antenna Europe direct attiva in Sicilia dopo quelle di Palermo e Trapani mentre in Italia sono attivi in totale 45 centri.

Particolarmente soddisfatto è il presidente del consiglio comunale di Capo d’Orlando, Carmelo Galipò che si è fatto promotore dell’iniziativa. “Ringrazio i partner che hanno creduto in questa scommessa – dichiara Galipò – e cioè il sindaco di Taormina, Mario Bolognari; il pro rettore vicario dell’università di Messina, Giovanni Moschella e Pier Virgilio Dastoli del movimento europeo. Insieme abbiamo condiviso lo spirito nobile di un’iniziativa che intende diffondere cultura e progetto di un’Europa libera e unita che vuole mettere al centro valori e ideali e sostenerli attraverso un lavoro di sensibilizzazione nella società. Tra l’altro – continua Galipò – la commissione europea finanzierà con oltre 180 mila euro complessivi i cinque anni di attività del centro Europeo direct per lo svolgimento dei propri compiti, un’economia che può essere investita sul territorio”.

Per il sindaco Ingrillì il centro ED a Capo d’Orlando “rappresenta un’opportunità di crescita e di sviluppo nell’ottica della ripartenza dopo l’emergenza pandemica, un’opportunità da cogliere facendo rete con tutte le realtà del territorio e grazie ad un partenariato solido e propositivo”.

La responsabile dell’Europe Direct Nord-Est Sicilia sarà Maria Molica Lazzaro che ha presentato gratuitamente il progetto. “Nei 5 anni che abbiamo davanti cercheremo di svolgere al meglio il nostro ruolo di comunicare e informare tutti i cittadini – commenta Maria Molica Lazzaro – e oggi più che mai i giovani sulle attività e le opportunità offerte dall’unione europea. Il territorio ha bisogno di conoscere l’Europa e l’Europa ha bisogno di conoscere il territorio, le sue caratteristiche e le sue reali esigenze”.