Caltanissetta: armi e minacce, denunciata 60enne

Una donna di 60 anni a Caltanissetta è stata denunciata dagli agenti di polizia per possesso ingiustificato di armi e minacce. La donna, alla guida della propria auto in transito sulla A19, con un coltello avrebbe minacciato l’autista di un altro mezzo.

La donna è stata denunciata per possesso ingiustificato di armi e per minacce. I fatti si sono verificati domenica pomeriggio quando la donna transitava alla guida dell’auto sulla A19 e aveva avuto un alterco con l’autista di un altro mezzo in transito, per motivi legati ad una mancata precedenza.

Da quanto riferito agli agenti dal conducente di quest’ultimo mezzo la sessantenne, in fase di sorpassato, avrebbe brandito un coltello al suo indirizzo. Dopo il gesto, completato il sorpasso, la donna si sarebbe fermata facendosi sorpassare a sua volta, per porsi poi all’inseguimento dell’auto antagonista tallonandola fino all’ingresso dei due mezzi a Caltanissetta.

Una volta giunto nel capoluogo, l’autista del mezzo inseguito ha chiamato la polizia denunciando l’accaduto. Gli agenti hanno trovato e sequestrato due coltelli nel vano porta oggetti, uguali a quelli descritti dal minacciato.