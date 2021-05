Adrano (Ct): spacciatore in manette

Uno spacciatore è stato arrestato ad Adrano, nel catanese, dagli agenti della polizia di Stato. Da tempo gli agenti lo tenevano sotto controllo per sorprenderlo nella sua attività illecita.

Dopo un’attenta osservazione, infatti, gli agenti hanno notato il diciannovenne con già alle spalle diversi precedenti di polizia, estrarre dalla tasca sinistra dei pantaloni un involucro in carta d’alluminio e cedere lo stesso involucro ad una ragazza di 25 anni che, in cambio, consegnava al giovane una banconota da dieci euro.

I due giovani sono stati immediatamente bloccati e condotti in commissariato. Nel corso di una perquisizione personale, nella tasca del ragazzo sono state trovate 4 banconote da 20 euro e una banconota da 10 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La ragazza, nell’involucro appena acquistato, invece, aveva marijuana. Il ragazzo è stato arrestato perché sorpreso in flagranza di reato e condotto ai domiciliari presso la propria residenza.

La ragazza ha dichiarato di aver acquistato la marijuana per uso personale ed è stata sanzionata amministrativamente per poi essere sottoposta all’eventuale sospensione della patente di guida per un periodo fino a 3 anni, del passaporto e della licenza di porto d’armi se in possesso. Continuano intanto i controlli predisposti dal commissariato.