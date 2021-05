Catania: il cane Ivan fiuta la cocaina nascosta negli slip

Un cane poliziotto ha permesso a Catania l’arresto in flagranza di reato di un catanese di 45 anni ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia Fontanarossa, coadiuvati dai colleghi della compagnia d’intervento operativo del XII reggimento Sicilia e dal nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno fermato diversi veicoli a due e quattro ruote per il mancato uso del casco protettivo e la mancata copertura assicurativa.

L’uomo aveva subodorato la presenza dei carabinieri e aveva nascosto la droga negli slip. Non aveva fatto i conti con il fiuto del labrador Ivan che ha indirizzato i militari verso l’uomo che è stato trovato in possesso di 35 dosi di cocaina.

Estendendo la perquisizione al vano ascensore della palazzina di viale Biagio Pecorino, luogo in cui lo spacciatore esercitava, i carabinieri hanno trovato e sequestrato gli attrezzi da lavoro dello spacciatore, consistenti in due bilancini elettronici di precisione e di materiale comunemente utilizzato per confezionare la droga da porre in vendita. L’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari.