Trapani: convenzione tra Tayaranjet e Liberty Lines

Primo workshop in presenza all’aeroporto di Trapani Birgi in occasione dell’anteprima di Travelexpo, borsa globale del turismo, che ha riunito agenti di viaggio, tour operator e rappresentanti delle compagnie aeree, operanti sullo scalo di Trapani per un confronto sulle destinazioni dell’estate 2021.

Annunciato anche il lancio di due nuove rotte per Sharm El Sheikh e Dubai, la prima da agosto e la seconda da fine settembre in occasione dell’Expo.

Presenti ai lavori per Airgest: il presidente Salvatore Ombra; il direttore generale, Michele Bufo e l’organizzatore di Travelnostop, Toti Piscopo, amministratore di Logos Srl comunicazione e immagine. Per la compagnia aerea Albastar, Giancarlo Celani, direttore commerciale e deputy Ceo e Silvia Ruscitto, responsabile della comunicazione; per Tayaranjet, Gianfranco Cincotta, country manager; Gabriele GIannone, responsabile relazioni esterne; per Lumimwings, Chiara Rebughini, direttore commerciale; per Dat, il general manager Italia, Luigi Vallero; per Blueair, il country manager Mauro Bolla. Tra i rappresentanti del turismo c’era Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet, federazione italiana associazione imprese viaggi e turismo.

Quella di oggi a Trapani è stata una giornata di confronto ma anche di annunci, oltre a quello a sorpresa di Albastar, di Sharm El Sheikh in Egitto dal 7 agosto al 18 settembre, il sabato e di due collegamenti settimanali verso Dubai per l’Expo 2022, dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

Blueair ha parlato di ulteriori ribassi nei prezzi per la tratta Torino a 19,90 e a 7,90 con il programma fedeltà e la conferma della rotta per la stagione invernale, già in vendita; Lumiwings ha lanciato Sicilia last minute, uno sconto del 15% per chi prenota fino al 15 giugno con il codice promozionale MYSICILY per volare dal 28 maggio al 30 giugno.

I lavori hanno ospitato anche la forma simbolica dell’accordo tra Liberty Lines e Tayaranjet che offrirà uno sconto di 10 euro sul biglietto, ai possessori di un titolo di viaggio Liberty Lines che a sua volta offrirà il 15% di sconto sul biglietto per il possessore di un titolo di viaggio Tayaranjet.

Annunciato, poi da Laura Protat, managing partner di Helicopter pilot, un progetto per voli turistici e trasferimenti per clientela premium in elicottero, in collaborazione con le compagnie aeree che operano su Trapani.

“Credere nell’aeroporto e nel territorio – dichiara Salvatore Ombra, presidente di Airgest – è la base per ogni passo avanti e quello di oggi, in un momento così delicato, ha un significato particolare, non per niente l’abbiamo scelto per inaugurare il “Muro delle rotte”, una lunga parete del nostro scalo con ben 35 destinazioni simbolicamente ritratte dove prima si trovava un muro bianco. Un risultato reso possibile grazie e soprattutto al sostegno della regione siciliana. “Diamo appuntamento a tutti – dichiara Toti Piscopo, organizzatore di Travelexpo – il prossimo 25-27-27 settembre”.