Scordia (Ct): giovanissimo spacciatore fermato con la droga in casa, arrestato

A Scordia, nel catanese, uno spacciatore è stato fermato dai carabinieri perché aveva della droga in casa. Il giovanissimo spacciatore, soli 16 anni, era descritto dalle voci di paese come spacciatore di droga ai giovani di Scordia.

Dopo i preliminari accertamenti, i carabinieri sono andati nell’abitazione del giovanissimo, una villetta nell’immediata periferia di Scordia. Nella stanza del ragazzino, che all’arrivo dei carabinieri stava dormendo, sono state trovate 22 dosi di marijuana già confezionate per la vendita, un involucro con ulteriori 27 grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione. Il minore è stato tradotto presso il centro di prima accoglienza per minori di Catania in via Franchetti.