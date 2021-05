Palermo: nasce il “jazz per le scuole” del Brass

Primo appuntamento con “il jazz per le scuole” del Brass di Palermo per venerdì 21 maggio alle 17.00 al real teatro Santa Cecilia. Nel corso dell’appuntamento sarà presentato il programma per i dirigenti scolastici con il video “My home brass”.

Il servizio è diretto dal professore Roberto Cuccia del Brass educational e del centro studi. Un progetto creato e rivolto ai giovani, agli studenti, agli amanti in erba della cultura e della musica e a chi semplicemente desidera imparare e conoscere il jazz. Un vasto programma didattico previsto per l’anno scolastico 2021-2022 che permetterà ai giovani di venire a conoscenza del mondo sonoro dell’improvvisazione e dei linguaggi del nostro tempo.

Saranno organizzate, infatti, delle matinee dedicate proprio alle scuole con concerti ed incontri nella prestigiosa sede della Fondazione The Brass Group, il real teatro Santa Cecilia. Il programma prevede anche molto altro: dai percorsi sensoriali, unici nel suo genere in tutta Italia, alla visita al museo del jazz e laboratori di musica d’insieme, ritmici e di sostegno.

Il programma integrale sarà presentato domani al teatro Santa Cecilia dove sarà anche simulato e spiegato il percorso didattico dello studio e della divulgazione della musica jazz. Il servizio è svolto da uno staff di esperti e di ricercatori che realizzano lo sviluppo di azioni di promozione didattico-educative, iniziative ed eventi culturali legati alle scuole, progetti di ricerca, scambio interculturale nazionale ed internazionale.

Le principali attività si concentrano sull’attuazione e lo sviluppo del servizio educational e sul supporto alle scuole per la realizzazione dei programmi di promozione legati alla musica jazz. L’obiettivo è quello di portare gli studenti delle scuole ad avvicinarsi al mondo della musica jazz attraverso l’esperienza Brass. Il servizio educational si pone come un nuovo percorso di sviluppo culturale in grado di integrare azioni di promozione della musica jazz siciliana. Il Brass, inoltre, intende sostenere un’azione di inclusione innovativa che valorizzi la comunità scolastica educante con attenzione e sostegno degli alunni con bisogni educativi speciali.

Due i progetti del Brass: il primo è il Brass day, un’azione educativa basata sulla didattica esperienziale e il Brass educational, un vero e proprio progetto educativo per le scuole che permette l’attivazione di una serie di laboratori e di un percorso guidato propedeutico verso la musica jazz che permette alle scuole di vivere in maniera didattica l’esperienza del jazz. E, ancora, la stanza sensoriale. Si tratta della prima scuola di musica in Italia a dotarsi di un ambiente progettato e costruito per offrire esperienze multisensoriali e ipersensoriali. Il sistema si avvale di proiezioni interattive su pavimento e pareti che producono immagini e suoni sensibili al momento con un software di oltre 300 applicazioni personalizzabili e un apparato luminoso LED per la cromoterapia.