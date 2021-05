Marche: il pilota catanese pronto per la prima tappa del tricolore montagna

Dopo tre anni il pilota catanese Domenico Cubeda ritorna alla tappa del Tricolore Montagna. Ci sarà al volante dell’Osella Fa30 Zytek per la cronoscalata marchigiana con tracciato rinnovato e tra i più apprezzati. La gara si terrà domenica 23 maggio dalle 09.00 in diretta web e in differita televisiva alle 17.30 su Aci Sport Tv.

Appuntamento dal 21 al 23 maggio con il campionato italiano velocità montagna alla Sarnano-Sassotetto, primo round del tricolore 2021 in provincia di Macerata e assegnerà il 30esimo trofeo Lodovico Scarfiotti.

Il pilota etneo è iscritto con l’Osella Fa30 Zytek, prototipo monoposto gommato Avon e curato da Paco74 con motore da 3000 cc by LRM, al volante della quale ha inaugurato la stagione vincendo con record la salita dei Monti Iblei il mese scorso, prova del trofeo italiano Sud.

Segue dunque l’esordio stagionale nel CIVM, la massima serie di Aci sport che ritorna in azione con la grande novità di una copertura mediatica, in particolare quella video, ulteriormente rafforzata. Per il portacolori della Cubeda corse, già campione italiano monoposto 2018, è anche il ritorno in gara a Sarnano dopo 3 anni, oltre che a tempo pieno in campionato dopo due stagioni complicate da varie vicissitudini. Dopo le verifiche di venerdì, sabato dalle 09.00 le due prove ufficiali sul tracciato di gara, ora allungato di un km a 9977 metri con pendenza media del 7,92% e dislivello di 783 metri. Domenica 23 maggio la gara scatta sempre alle 09.00 in salita unica e in diretta streaming sulla pagina Facebook del CIVM e in differita televisiva alle 17.30 su Aci Sport Tv (Canale 228 di Sky).

“Siamo pronti – dichiara Cubeda – bello e importante poter iniziare il CIVM e tornare a Sarnano, un grazie lo dobbiamo al lavoro della Federazione così come agli organizzatori. Inauguriamo il campionato con delle certezze grazie alla vittoria alla Monti Iblei dove abbiamo potuto provare la Fa30 in vista dell’intera stagione. Al trofeo Scarfiotti, salita selettiva ed emozionante che non disputo dal 2018, partiamo con le manche di prove per prendere i riferimenti di assetto, dei rapporti del cambio, visto che è la prima volta che la affronto con lo Zytek by LRM e del tracciato che in parte è nuovo e che mai ho percorso con l’asciutto al 100%. La concorrenza è numerosa e competitiva, dovremo presentarci con la massima determinazione”.