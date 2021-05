Mazzarà Sant’Andrea (Me): si insedia il consiglio comunale dei ragazzi

Si è insediato a Mazzarrà Sant’Andrea, nel messinese, il consiglio comunale dei ragazzi. Continuno così le attività del progetto “Lost in education”. Sabato scorso si è insediato il primo consiglio comunale dei ragazzi, fortemente voluto dagli alunni della scuola secondaria di I grado del territorio, alla cui elezione e formazione hanno partecipato anche i bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria.

Si tratta di una prima volta per Mazzarrà Sant’Andrea. All’insediamento erano presenti il sindaco Carmelo Pietrafitta, gli assessori, l’intero consiglio, il segretario comunale Giuseppe Torre e il dirigente scolastico Giovanni Maisano che hanno accolto i consiglieri junior sottolineando la rilevanza del momento per la comunità mazzarrese e per i ragazzi stessi. L’auspicio è che ciò che gli alunni si apprestano a vivere, sia una costruttiva esperienza pratica di “educazione civica”, un’opportunità per maturare il senso civico, il valore del bene comune, il senso di appartenenza al proprio territorio, un modo per prepararsi ad una cittadinanza consapevole, per farsi ascoltare dagli adulti e far presenti le loro istanze.

Il sindaco Pietrafitta ha spigato ai ragazzi il complesso funzionamento della macchina amministrativa, ma anche a dare autonomia e fiducia ai giovani consiglieri che avranno a disposizione una voce di bilancio dedicata alle loro necessità. Il consiglio comunale dei ragazzi è composto da: Darqane Khadija, sindaco; Chiara Torre, vice sindaco; Noemi De Carlo, presidente del consiglio; Steven Campestre, vice presidente; Giuseppe Bucolo, Sophia Catalfamo, Giovanni Pantano, Leandro Runcio, Asia Bisognano, Loubna Dahmane e Giuseppe Torre i consiglieri.

Il progetto “Lost in education” è sostenuto dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che vede l’Unicef Italia come capofila in collaborazione con Arciragazzi ed è realizzata su tutto il territorio nazionale in 20 scuole secondarie di primo e secondo grado in sette regioni: Lazio, Lombardia, Sicilia, Puglia, Liguria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia.

Il progetto ha fra gli obiettivi quello di migliorare il benessere dei ragazzi e le loro capacità personali di percepirsi come attori trasformativi delle proprie comunità; di rafforzare la centralità della scuola come luogo educativo formale e in relazione costruttiva con il territorio; di sviluppare una comunità educante in cui gli attori sociali siano capaci di riconoscere le proprie competenze educative e prendersi in carico il processo di crescita dei ragazzi.

Nell’istituto comprensivo di Novara di Sicilia, retto dal dirigente scolastico Giovanni Maisano, il progetto è attuato nei plessi di Mazzarrà Sant’Andrea, Furnari e Tonnarella dall’equipe territoriale formata dalla docente referente, Giacoma Crisafulli; dalla life skill coach, dottoressa Francesca Orlando; dalla community manager e formatrice, Serenella Catalano.

Dopo l’insediamento del consiglio comunale dei ragazzi a Mazzarrà Sant’Andrea si terranno i laboratori per la realizzazione del sapone, l’orto didattico a Mazzarrà, la pitturazione del corrimano nel cortile della scuola a Furnari, la pitturazione delle panchine sul lungomare di Tonnarella. Sono ancora tanti gli impegni che attendono i ragazzi dei vari plessi e le loro comunità.