Catania: furto nella scuola Fontanarossa

Furto questa notte nell’istituto Fontanarossa di Catania. Per Ersilia Saverino si tratta dell’”ennesimo segnale di come la legalità e tutti coloro che portano avanti questa battaglia, non sono ben accetti dai criminali. Il tutto un giorno dopo l’incendio che ha distrutto il pulmino de I briganti di Librino.

Ad oggi – prosegue Saverino – la semplice solidarietà non basta: occorre un segnale tangibile di vicinanza alle scuole, alle associazioni e a tutti coloro che sono in prima linea nei territori sempre in bilico tra riscatto e degrado per combattere la micro e macrocriminalità che in questo contesto di violenza e intimazione prosperano”.

Saverino, presidentessa dell’assemblea provinciale di Catania per il partito democratico ritiene necessario promuovere iniziative mirate con la collaborazione dell’intero tessuto sano della città, per lanciare il messaggio che “Catania non si piega a questi individui, che la cultura è il baluardo da cui partire per la rinascita di quartieri troppe volte colpevolmente abbandonati dalle istituzioni competenti. Fare squadra affinché simili episodi non si ripetano più in futuro”.