Musica: “Ti sentu” di Bellamorèa

Si intitola “Ti sentu” il nuovo brano inedito dei fratelli Emanuele e Francecsco Bunetto, in arte Bellamorèa. Al videoclip musicale ha visto anche l’amichevole partecipazione del comico siciliano Roberto Lipari.

Nel videoclip si raccontano i vari momenti vissuti dagli stessi protagonisti, bambini e ragazzi, con tutte le sofferenze attraversate durante la prima fase di questo momento storico che stiamo vivendo.

Ansia da stress, depressione che crea la devianza, insonnia, auto isolamento, autolesionismo, sono alcune delle criticità emerse nei giovani. È stato l’interesse dei fratelli Bunetto attenzionare i bambini e i ragazzi, valorizzare le loro capacità e trasmettere il senso di speranza, elemento fondamentale per ritornare a vivere con normalità.

Il brano “Ti sentu” è riferito alla speranza, all’amicizia, al ritorno alla normalità, alla musica, ad un “rifugio” che ognuno di noi si crea interiormente, all’audacia e alla voglia di non arrendersi. “E’ della salute mentale dei bambini e adolescenti che parliamo in questo nostro brano inedito – dichiarano i Bellamorèa – un aspetto importante da attenzionare ed analizzare, l’effetto psicologico che questo virus ha avuto su di noi, soprattutto i giovani. La rabbia di sentirsi da soli e abbandonati”.

“E’ un periodo decisamente difficile, ognuno combatte come può questa insolita guerra – concludono – E’ un periodo decisamente difficile, ognuno combatte come può questa insolita guerra, dentro e fuori la propria testa”.

I fratelli Emanuele e Francesco Brunetto, in arte Bellamorèa, sono un duo di cantanti di musica popolare del Mediterraneo e creano con voci e strumenti della tradizione del Sud l’incanto e la bellezza dei suoni naturali. Il progetto musicale dei fratelli Bunetto chiamato “Med World Tour” ha lo scopo di rappresentare la cultura musicale del mediterraneo, in tutto il mondo. Si sono già esibiti in America, Giappone, Germania, Inghilterra, Belgio, Malta e Italia. Attualmente sono in fase di registrazione di diversi inediti e cover di musica popolare del Mediterraneo riadattate da loro con la realizzazione dei videoclip musicali. Hanno collaborato con Phil Palmer, Nino Frassica, Tony Sperandeo, Lucia Sardo, Paride Benassai, Giovanni Cacioppo, Daria Biancardi, Roberto Lipari, Carlo Muratori, Mario Incudine, Francesco Castiglione, Faisal Taher, Chris Clun, Max Busa (Alì Babà).