Musica: “pianta e uragano” di Esdra

Esce in radio e in digitale il nuovo singolo “Pianta e uragano” della giovane cantautrice siciliana Esdra. È il primo dei singoli che anticipano l’album di esordio previsto per l’inizio del 2022. Nei suoi testi la cantautrice si ispira ai cantautori italiani degli anni Settanta con influenze indie e post-punk, usa un linguaggio senza età e ogni frase è una sequenza di immagini nitide che rievocano situazioni universalmente vissute, sfiorando tutto con delicatezza e intimità.

“Pianta e uragano” nasce da un impulso in un sorprendente estate, “ha bussato alla pancia – racconta Esdra – e ha deciso di gridare che è importante dirsi ti amo. La storia ruota attorno al concetto del riconoscersi anche a distanza di secoli: due anime gemelle che si incontrano ciclicamente e la cui connessione immanente riesce ad affrontare il susseguirsi delle epoche e degli eventi anche più catastrofici, uscendone sempre indenne e potente come alle origini dell’universo. E’ un desiderio etereo, una dichiarazione d’amore eterno che vuole esistere indipendentemente dalla forma e dal tempo. Una canzone semplice sull’importanza di dirsi il bene, di dirsi l’amore”.

Testo e musica del brano sono di Esdra, mentre è stato prodotto, mixato e masterizzato da Fabio Rizzo (Eugenio in via di Gioia, Dimartino, Alessio Bondì) presso Indigo Studios, Palermo e gli archi sono stati suonati da Gloria Giacchino.

Esdra Sciortino, in arte Esdra, 20 anni, palermitana, è un’artista eclettica che sa esprimersi sia in musica che attraverso le immagini con illustrazioni, foto e video. Qualcuno l’ha definita un “fiore punk”. Ha studiato pianoforte e arte e arriva alla musica grazie a progetti minori che le permettono di sperimentare e sviluppare un proprio stile di scrittura e composizione, ispirato a quello dei cantautori italiani degli anni Settanta con influenze indie e post-punk Nel 2019 decide di intraprendere un percorso da solista, trascorre un anno sabbatico in Ungheria come volontaria e al suo ritorno entra nel roster di 800° records.