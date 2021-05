Catania: incendiato il pulmino dei Briganti di Librino

Ennesimo atto intimidatorio nei confronti de “I briganti” di Librino, popoloso quartiere di Catania. La notte scorsa un incendio ha distrutto il pulmino della squadra di rugby.

Il sindacato lancia anche una sottoscrizione pubblica per l’acquisto di un nuovo mezzo da consegnare presto a “i briganti “appellandosi alla solidarietà concreta dei cittadini e delle associazioni catanesi.

“La sicurezza – si legge in una nota della Cgil – è un bene prezioso a tutti i livelli, ma lo è ancora di più nei quartieri che lottano ogni giorno per sconfiggere la pressione mafiosa anche pagando costi di sacrifici personali e quotidiani.

“Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai Briganti di Librino per l’ennesimo attacco subito. Stavolta le fiamme sono state appiccate ad un pulmino e si tratta di una preoccupante escalation. Poche settimane fa ancora furti e danneggiamenti – ha detto la deputata del gruppo misto, Simona Suriano – avevano colpito l’associazione sportiva che meritoriamente si batte per i valori sani dello sport, in un quartiere spesso abbandonato dalle istituzioni. Spero che le forze dell’ordine possano fare chiarezza sulla vicenda e mi auguro che i briganti possano rialzarsi al più presto, con il sostegno delle forze sane della società e con la vicinanza delle istituzioni”.

A condannare il vile gesto che ha colpito l’associazione I Briganti di Librino è anche l’unione provinciale Catania del Partito democratico. “E’ inaccettabile – scrive il segretario provinciale del Pd, Angelo Villari – che ancora una volta si prenda di mira l’associazione “i briganti” di Librino che svolge un’attività e una funzione di aggregazione sociale e sportiva con grande impegno e abnegazione, in un quartiere troppo spesso abbandonato dalle istituzioni. Non basta più indignarsi, è necessario sostenere concretamente l’impegno di questa associazione e, al contempo, è doveroso che le istituzioni garantiscano che essa possa continuare a praticare liberamente e in piena sicurezza la propria attività e la funzione aggregativa che quotidianamente svolge. Ciascuno di noi e tutti insieme dobbiamo reagire”.

Solidarietà arriva anche dall’associazione nazionale magistrati di Catania. “Il lavoro di tutte le associazioni come i Briganti – si legge in un comunicato – finalizzato a valorizzare i giovani ed affrancarli dalla schiavitù della criminalità organizzata, deve essere aiutato in ogni sua forma da chi ha a cuore la tutela della legalità. La giunta si farà promotrice di una raccolta fondi in favore de “I briganti” affinché possano acquistare un nuovo pulmino e ritornare al più presto a svolgere le loro attività sociali. Lo comunica il presidente Antongiulio Maggiore.