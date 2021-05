Capo d’Orlando (Me): porto bandiera blu, Laccoto chiede un collegamento stabile con le Eolie

Dopo che il porto turistico di Capo d’Orlando, nel messinese, ha ricevuto la bandiera blu, il deputato regionale Giuseppe Laccoto, con un’interrogazione parlamentare, chiede un collegamento stabile con le isole Eolie.

“Un riconoscimento di prestigio oltremodo meritato per la qualità dei servizi erogati – commenta Laccoto – ma che deve senz’altro rappresentare un punto di partenza nell’ambito di un’offerta turistica organica che sia in grado di rispondere ad una domanda di mobilità variegata e compatibile dal punto di vista ambientale”.

Secondo Laccoto il servizio di collegamento stabile tra il porto di Capo d’Orlando e le isole Eolie rappresenterebbe un anello di congiunzione fondamentale tra due poli turistici,quello dell’arcipelago eoliano e quello tirrenico-nebroideo che racchiudono – prosegue Laccoto – peculiarità diverse e complementari in grado di integrarsi a vicenda e di trarre nuova linfa per le rispettive economie. In questo contesto, un collegamento stabile di aliscafi o navi veloci potrebbe costituire un supporto infrastrutturale significativo in grado anche di incentivare gli investimenti turistici”.