San Marco d’Alunzio (Me): deteneva armi e munizioni, 50enne arrestato

Un 50enne di San Marco d’Alunzio, nel messinese, in casa aveva armi e munizioni. Per questo è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi della compagnia di Sant’Agata di Militello e con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia. L’uomo è ritenuto responsabile di detenzione illecita di armi clandestine e munizioni.

I carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare nell’abitazione e in un terreno di sua proprietà, hanno trovato dietro una cassettiera di un armadio, una pistola Bohmischt Waffenfabrik mod 27 calibro 7,65 con matricola abrasa, munita di caricatore con munizioni e modificata artigianalmente per l’inserimento di un silenziatore, una carabina calibro 22 munita di gruppo ottico e silenziatore con una canna di fucile tipo doppietta calibro 16 con scatola di scatto e oltre 150 cartucce e proiettili di vario calibro.

Le armi e le munizioni sono state sequestrate ed inviate al RIS di Messina per gli opportuni esami balistici. Sono ancora in corso accertamenti per risalire alle provenienza della pistola e della carabina. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di armi clandestine e munizioni e al termine delle formalità di rito è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione dove resterà a disposizione della procura di Patti in attesa di un’udienza di convalida.