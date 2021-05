Catania: parcheggiatori abusivi, sanzioni in città

Continua la lotta delle forze dell’ordine ai parcheggiatori abusivi di Catania. i carabinieri hanno denunciato e sanzionato diverse persone nelle vie Sant’Euplio e Reclusorio del Lume.

Sanzionati due catanesi di 28 e 36 anni sorpresi in via Reclusorio del Lume mentre ricevevano il pagamento della somma per la prestazione del parcheggio da parte di un cittadino.

Più significativa è stata la denuncia all’Autorità giudiziaria di due catanesi che in via Sant’Euplio si alternavano per coprire costantemente lo stesso luogo di lavoro.

Sono stati così denunciati un 42enne recidivo nella violazione nonché un 48enne, quest’ultimo trovato in piena attività nonostante il Daspo gli vietasse l’accesso in quell’area urbana.