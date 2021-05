Capo d’Orlando (Me): stipendi comunali, la Cisl chiede il pagamento degli arretrati

La Cisl Fp di Messina chiede il pagamento di tutti gli arretrati ai lavoratori del comune di Capo d’Orlando, centro tirrenico del messinese. Il sindacato chiede il pagamento di due stipendi entro la fine del mese.

Dopo le dichiarazioni del sindaco Ingrillì di ieri, la Cisl funzione pubblica non ci sta e continua a chiedere la “corresponsione di tutti gli emolumenti stipendiali e contrattuali maturati ad oggi e non corrisposti”. A dirlo sono il referente territoriale e il referente alla contrattazione della Cisl Fp, Alfredo Mobilia e Mario Sidoti secondo cui “il mancato pagamento degli arretrati rappresenta un vulnus non solo nei confronti dei dipendenti, ma anche per la stessa amministrazione, considerato che gli stessi dipendenti potrebbero in caso di ulteriore ritardi chiedere il riconoscimento degli interessi con aggravio per le casse dell’Ente”.

Il sindacato ha firmato l’accordo relativo alla contrattazione decentrata del 2015 e 2016 con il comune che garantisce ai dipendenti la copertura economica e il riconoscimento di prestazioni obbligatorie già rese. “Non comprendiamo perché questa intesa non sia stata firmata da tutti, forse qualcuno ha obiettivi diversi. Auspichiamo – concludono Alfredo Mobili e Mario Sidoti – che l’amministrazione colga questa “apertura di credito” ed avvii un percorso di risanamento dell’Ente aprendo una fase, finanziaria ed organizzativa, davvero nuova per il comune di Capo d’Orlando”.