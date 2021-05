Aci Catena (Ct): rubano postamat ad un pensionato, coppia in manette

Avevano sottratto ad un pensionato il postamat. Per questo una coppia di Aci Catena è stata arrestata dai carabinieri della stazione del centro del catanese. Le manette sono scattate ai polsi di un 40enne e della compagna di 22 anni che dovranno rispondere di furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari dell’Arma, lungo via Vittorio Emanuele, hanno notato la coppia ferma nei pressi di un bar e conoscendone i trascorsi penali in materia di reati contro il patrimonio, i due sono stati sottoposti a controllo. Una situazione che ha generato in loro un evidente stato di ansia, tanto che hanno fatto di tutto per fuggire via strattonando più volte gli operanti.

Sono stati poi bloccati in un locale garage vicino dove avevano tentato di nascondersi e sono stati trovati in possesso di un borsello all’interno del quale vi erano una autoradio, due smartphone, una carta postamat, quest’ultima sottratta poco prima dall’auto di un pensionato del posto.

I due malviventi, approfittando della disponibilità del codice pin segnato all’esterno dell’involucro dove era custodito il postamat, avevano prelevato 600 euro. Il denaro è stato recuperato e restituito all’avente diritto mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.