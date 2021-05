Favignana (Tp): decarbonizzazione, SEA annuncia la sua partecipazione al progetto

SEA Favignana annuncia la partecipazione al progetto di decarbonizzazione delle isole minori della Sicilia. E lo annuncia con una lettera all’assessorato all’energia della regione Siciliana per manifestare pieno sostegno alla proposta di progetto “percorso di decarbonizzazione delle isole minori della Sicilia” nell’ambito del programma “Clean energy for EU islands” ovvero “energia pulita per le isole dell’Unione europea.

In una nota la SEA si rivolge all’assessore al ramo, Daniela Baglieri e all’ingegnere Antonio Martini, dirigente generale del dipartimento regionale dell’energia della regione siciliana.

La società, rappresentata dal professore Filippo Accardi, titolare e amministratore delegato, annuncia la propria partecipazione attiva al progetto e la volontà di collaborare con il consorzio “Pathway to decarbonise Sicily’s minor islands”.

L’organizzazione beneficerà anche dei risultati dello stesso progetto che ha come obiettivo principale quello di condurre uno studio tecnico ed economico per individuare delle fonti energetiche rinnovabili da utilizzare per la transizione¸oltre alla ricerca dei siti più idonei alla realizzazione di sistemi di produzione di energia pulita. Il tutto per de carbonizzare il sistema locale di produzione energetica.

L’appoggio della società alla proposta progettuale si articola essenzialmente in alcuni punti focali che spaziano dalla partecipazione allo studio teorico-economico e alla diffusione dei risultati presso altri soggetti coinvolti nella società civile.

Tra le altre azioni che SEA Favignana si propone di realizzare, figurano anche la promozione di eventi culturali e di carattere informativo sugli esiti progettuali presso la popolazione locale e la condivisione dei dati delle analisi e delle indagini dell’organizzazione sui sistemi energetici delle isole minori.

La lettera inviata ai vertici dell’assessorato, pertanto, segna ufficialmente l’avvio di una possibile e fattiva collaborazione nell’ambito di uno scenario, quello del Green Deal europeo, le cui finalità sono per molti versi sovrapponibili al Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana. Ambedue, infatti, sono volti a promuovere la transizione energetica delle isole minori siciliane per dare al via a un sistema energetico decarbonizzato e pulito.