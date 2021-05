Catania: rapinano una prostituta, inseguiti e arrestati

Hanno rapinato una prostituta, ma sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale. Le manette sono scattate ai polsi di un 23enne di origini gambiane e di un 22enne marocchino che dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso.

L’equipaggio della gazzella, transitando in viale Libertà, ha notato i due giovani extracomunitari nel momento in cui aggredivano una donna romena di 36 anni per rubarle la borsetta e per poi scappare a piedi.

I militari dell’Arma si sono messi subito all’inseguimento dei due rapinatori che sono stati bloccati e ammanettati, uno in piazza Giovanni XXIII e l’altro in Corso Martiri della Libertà.

La borsetta, contenente uno smartphone e degli effetti personali, è stata recuperata e restituita alla vittima, mentre i due arrestati dopo le formalità di rito sono stati associati al carcere di Caltagirone.