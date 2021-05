Catania: consegnati riconoscimenti per il personale della polizia di Stato

“L’assegnazione dei premi è la prova tangibile dell’orgoglio che la polizia di Stato ha nei confronti dell’operato dei suoi uomini”. Queste le parole del vicario della questura di Catania che ha presenziato la cerimonia di consegna dei riconoscimenti al personale della polizia di Stato operante su tutto il territorio della provincia di Catania.

Una cerimonia diversa dalle altre che si sono svolte sempre durante la festa della polizia che quest’anno non si è tenuta a causa dell’emergenza sanitaria. Alla presenza dei soli dirigenti degli uffici in cui i premiandi svolgono servizio e dell’associazione nazionale della polizia di Stato, rappresentata del suo presidente e del Labaro, nel piazzale del X reparto mobile si è dato merito e riconoscimento a quanti si sono distinti nel corso di diverse operazioni di polizia giudiziaria o di salvataggio, con elevate capacità professionali, non comune determinazione operativa e sprezzo del pericolo.

Sono stati premiati con la medaglia di bronzo al valor civile l’assistente capo coordinatore Isidoro Cavallaro del commissariato di polizia di Stato e l’assistente capo Salvatore Santonoceto dell’ufficio tecnico logistico che, con genero sa abnegazione, intervenivano in soccorso di una donna che, a seguito di forti precipitazioni piovose, era rimasta bloccata in un sottopassaggio, in piedi sulla fiancata della propria auto, ribaltata dalla furia delle acque. Aggrappandosi alle sbarre di ferro poste a protezione del ponte riuscivano a raggiungere la malcapitata e a salvarla ad Acireale il 21 settembre del 2013.

Promozione per il merito straordinario al vice ispettore Giuseppe Cambareri della squadra mobile e al vice sovrintendente Ottone Giovanni Vezzaro della sezione stradale di Catania che con eccezionali capacità professionali hanno salvato la vita ad un militare rimasto bloccato nella propria auto in fiamme a Catania il 10 novembre del 2017.

E, ancora, promozione per merito straordinario al vice sovrintendente Carmelo Andrea Russo della polizia stradale di Catania che ha salvato la vita ad un automobilista coinvolto in un incidente stradale. Nell’occasione, incurante del pericolo, il poliziotto è intervenuto la notte del 1 novembre 2017 in un tratto stradale a percorrenza veloce, ponendo in sicurezza e prestando le prime cure ad uno dei conducenti rimasto gravemente ferito.

Promozione per merito straordinario al vice sovrintendente Gaetano Giuseppe Antonio Bellia della squadra mobile che, con straordinarie capacità professionali, ha espletato un’attività investigativa che consentiva di rintracciare ed arrestare un pericoloso malvivente, responsabile di femminicidio, inducendolo ad una piena confessione. Nella circostanza, incurante del pericolo, si introduceva da solo nella stiva di un peschereccio procedendo al fermo del reo il 14 febbraio del 2015.

Promosso per merito straordinario il vice sovrintendente Sebino Alessandro Eugenio Chines della polizia di frontiera scalo marittimo ed aereo di Catania che con eccezionale determinazione operativa espletava, insieme ad altro personale, un’attività di soccorso pubblico che permetteva di condurre in salvo un uomo che stava tentando il suicidio. Nella circostanza ha posto in condizioni di sicurezza il giovane che minacciava di gettarsi nel vuoto da un ponteggio, in corrispondenza del quinto ed ultimo piano di uno stabile. Era accaduto il 28 ottobre del 2018.

Promozione per merito straordinario all’assistente capo Paolo Antonio Salmeri dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che insieme ad un altro dipendente stava svolgendo il suo servizio che si è concluso con l’arresto di quattro pericolosi malviventi responsabili di porto abusivo di armi comuni da sparo, armi da guerra, armi clandestine e alterate e relativi munizionamenti, nonché ricettazione. Incurante del pericolo l’uomo ha affrontato i quattro criminali che erano in possesso di armamenti ad alto potenziale offensivo tra cui fucili mitragliatori, esponendosi ad un reale e concreto pericolo di vita. Era il 26 gennaio del 2017.

Promozione per merito straordinario all’assistente capo Rosario Borzì della squadra mobile e all’assistente capo Alex Serraino della mobile che avevano salvato diversi condomini di uno stabile, tra cui alcuni bambini, interessato dalle fiamme e dal fumo che si erano sprigionati dall’incendio di un’automobile parcheggiata nelle vicinanze il 2 dicembre del 2016.