Adrano (Ct): lotta allo spaccio di droga, giovane denunciato

Un giovane di 22 anni di Adrano, nel catanese, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo hanno fermato gli agenti della polizia di Stato del locale commissariato, diretti dal vice questore Paolo Leone.

Gli agenti sospettavano che il giovane potesse occuparsi dell’attività illecita e a seguito di una perquisizione sull’auto del giovane, intestata alla madre ma affidata in custodia giudiziale al ragazzo (il mezzo era stato sottoposto a sequestro amministrativo lo scorso aprile perché mancante di copertura assicurativa). Gli agenti hanno rinvenuto una busta in plastica, nascosta sotto il sedile lato guida, che aveva al suo interno ben 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

La sostanza, in parte, era ancora da confezionare per essere immessa sul mercato e in parte era già contenuta in altri involucri in plastica trasparente, pronta per essere immessa sul mercato locale. Nei confronti del giovane sono state contestate anche diverse violazioni amministrative, quali la sosta sulla pubblica via di un’auto senza assicurazione, la circolazione dello stesso mezzo sottoposto a sequestro amministrativo. L’auto è stata affidata in custodia giudiziale ad una depositeria convenzionata.

Il giovane, inoltre, il giorno precedente non si era fermato all’Alt della polizia, mentre viaggiava a velocità sostenuta a bordo di un motociclo, trasportando un passeggero privo di casco protettivo. Il motociclo poi è risultato essere privo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Infine, è stato appurato che il giovane è titolare di una patente di guida diversa da quella richiesta per la guida dei motocicli. Complessivamente sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo superiore ai 5.000 euro.

Il motociclo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni e l’indagato è adesso a disposizione dell’Autorità giudiziaria.