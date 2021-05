Vittoria (Rg): si oppone agli agenti e li spintona, arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri, 9 maggio, agenti del commissariato della polizia di Stato di Vittoria, nel ragusano, hanno arrestato S.A., 27 anni, romeno. Il giovane dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

Equipaggi delle volanti sono intervenuti in un immobile nel centro urbano di Vittoria, per lite familiare in corso. Sul posto gli agenti hanno rintracciato S.A., noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti di polizia che, in evidente stato di ubriachezza, con fare aggressivo e minaccioso, inveiva contro i propri congiunti, scagliandogli contro vari oggetti, per nulla intimorito dalla presenza degli operatori che nel frattempo erano arrivati nei luoghi.

S.A. aveva iniziato ad inveire e opporre resistenza agli agenti, spintonandoli. Immediatamente è stato bloccato e condotto in commissariato. Dopo gli adempimenti di legge, S.A. è stato arrestato e successivamente rinchiuso in carcere dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.