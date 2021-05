Pedara (Ct): coppia di spacciatori in manette

Lui e lei, una coppia di spacciatori, sono stati arrestati a Pedara, nel catanese, dai carabinieri. Lei nascondeva la cocaina nel reggiseno. Le manette sono scattate ai polsi di un35enne e di una 33enne del luogo, entrambi ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spacio.

I militari avevano acquisito notizia dell’esistenza di una coppia di spacciatori, un uomo e una donna, soliti rifornire di droga gli assuntori del comprensorio di Pedara e, in particolare, per ciò che riguarda sostanze stupefacenti di tipo cocaina.

Dopo un servizio di osservazione i carabinieri hanno colto di sorpresa i due. Alla loro vista l’uomo ha gettato a terra 9 dosi di cocaina già confezionate per la vendita al minuto, immediatamente recuperate dai militari.

La donna, invece, ha negato di essere in possesso di droga, ma con suo grande rammarico ha constato l’arrivo nel frattempo di due carabinieri che l’hanno fatta entrare nell’appartamento e da una perquisizione personale sono stai trovati nel suo reggiseno 65 grammi di cocaina in pietra e 235 euro nella borsa, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per entrambi sono stati sottoposti gli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.