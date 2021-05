Paternò (Ct): arrestato esponente del clan Morabito

Dovrà scontare una pena di oltre 18 anni un esponente di spicco del clan Morabito arrestato a Paternò dai carabinieri della locale compagnia del centro del catanese. Le manette sono scattate ai polsi del 51enne Antonino Rapisarda.

L’uomo, promotore ed organizzatore del clan Morabito, attivo nel comune di Paternò e rappresentante l’articolazione locale del clan mafioso dei Laudani, detti “mussi i ficurinia”, si trovava già ai domiciliari per altra causa.

L’arrestato, che dovrà scontare una pena di 18 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso ed associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, commessi nel comprensorio di Paternò dal 1994 al 2013. L’uomo rimane ai domiciliari come disposto dall’Autorità giudiziaria.