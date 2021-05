Capo d’Orlando (Me): la Marina riceve la bandiera blu

Bandiera blu 2021 anche per il porto turistico di Capo d’Orlando, centro tirrenico del messinese. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato dalla Ong internazionale Fee (foundation for Environmental education). Della giuria che ha assegnato la bandiera blu fanno parte anche i ministeri della transizione ecologica, delle politiche agricole e del turismo.

Il porto di contrada Bagnoli ha rispettato pienamente i requisiti richiesti per l’assegnazione internazionale “garantendo la qualità e la quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale”, si legge nella motivazione.

Il sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì e l’assessore Fabio Colombo, nel complimentarsi con i responsabili della struttura portuale per il “riconoscimento di prestigio, che contribuisce a far compiere a Capo d’Orlando un significativo salto di qualità nel panorama della promozione turistica in un periodo di rilancio turistico dopo l’emergenza. Servizi eccellenti a misura d’uomo e nel rispetto dell’ambiente devono rappresentare la normalità per Capo d’Orlando e per l’intero comprensorio in modo da diventare valore aggiunto nella proposta turistica”.