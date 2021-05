Catania: madre e figlia aggrediscono dominicana, denunciate

A Catania madre e figlia sono state denunciate per aggressioni. Tutto è partito dall’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro di una donna dominicana con una ferita da arma da taglio in testa. La donna ha riferito di aver avuto qualche ora prima una lite con altre due connazionali all’incrocio tra via Ventimiglia e via Di Prima.

Nel corso della lite la donna ha dichiarato di essere stata colpita con un coltello alla testa e con una mazza da baseball che le procurava vistose ferite. Successivamente, identificate le due autrici dell’aggressione, madre e figlia, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare per rinvenire gli oggetti con cui era stato perpetrato l’atto, non trovando alcun riscontro. Le due donne sono state denunciate per lesioni personali aggravate in concorso.