Messina: sopralluogo del M5S sull’ex tratta ferroviaria Alcantara-Randazzo

Questa mattina i portavoce nazionali e regionali del Movimento 5 stelle hanno effettuato un sopralluogo nell’ex tratta ferroviaria Alcantara-Randazzo. Un viaggio fra binari, tunnel e antichi ponti risalenti ai primi anni del Novecento. Il percorso potrebbe presto diventare turistico grazie ad un’idea già finanziata da una legge statale del 2017 per la quale si attendono ora le mosse del governo regionale.

Il tour ha preso il via alla stazione Alcantara ed è proseguito a Gaggi, Motta Camastra e Francavilla di Sicilia, con delle soste in alcuni luoghi più caratteristici del percorso.

A prendere parte alla visita, insieme all’associazione Fva e all’assessore del comune di Taormina, Nunzio Corvaia, i deputati regionali Valentina Zafarana, Antonio De Luca e Gianina Ciancio nonché i portavoce nazionali Antonella Papiro e Grazia D’Angelo.

“Stamani – spiegano i rappresentanti del movimento 5 stelle – abbiamo avuto modo di confrontarci con i rappresentanti dell’associazione Ferrovia Valle Alcantara, che ci hanno illustrato lo stato dell’arte e abbiamo approfondito i passaggi necessari a livello nazionale e regionale per condurre l’opera in porto. Il percorso, da compiere a bordo di un treno storico, può rappresentare un’occasione importante per dare nuova linfa al territorio, grazie alla presenza delle tante opere ingegneristiche e architettoniche che caratterizzano un contesto naturale di raro pregio fra mari e monti, in una delle zone più belle della provincia.

L’obiettivo è quello di riqualificare e mettere in sicurezza la tratta, in disuso ormai da anni, e riconvertirla a fini turistici, valorizzandone le potenzialità commerciali e culturali, con relative ricadute sul fronte occupazionale e offrendo un servizio aggiuntivo ai cittadini – concludono i portavoce, che solleciteranno la Regione e Roma per quanto di loro competenza, a procedere con tutte le azioni necessarie al proseguimento dell’iter”.