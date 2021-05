Catania: spacciava dai domiciliari, arrestato

È stato trasferito in carcere dai domiciliari l’uomo arrestato dai carabinieri a Catania. Spacciava pur essendo agli arresti domiciliari. Si tratta di un uomo di 36 anni, responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. .

L’uomo, nonostante fosse già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti nella sua abitazione di via Nicola Porpora, nel quartiere di PIcanello, era sospettato di perseverare nella sua lucrosa attività di spacciatore. I militari, nel corso del previsto controllo nella sua abitazione per verificare l’osservanza delle prescrizioni della misura restrittiva hanno notato che quest’ultimo manifestava un certo nervosismo che li ha indotti ad effettuare una perquisizione.

La ricerca in breve ha dato i suoi frutti. In un armadietto di un ripostiglio i militari hanno trovato circa 60 grammi di marijuana e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi per la vendita al minuto. Per l’uomo si sono aperti i cancelli del carcere di piazza Lanza a Catania.