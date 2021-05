Caltanissetta: guidava sotto l’effetto di droghe, denunciato

Gli agenti della polizia di Stato a Caltanissetta hanno denunciato un 50enne, dirigente di una Onlus, per guida sotto l’effetto di stupefacenti e peculato. Nella notte di giovedì, verso l’1.30 del mattino, l’equipaggio delle volanti, nel transitare per via don Minzoni, ha incrociato un fuoristrada con lampeggianti e scritte istituzionali della regione siciliana con a bordo due persone, che procedeva a zig zag, nonostante la strada fosse sgombra da traffico veicolare.

Gli agenti hanno controllato il mezzo e i suoi occupanti si sono subito mostrati insofferenti al controllo. Il guidatore, un 50enne, mostrava evidenti sintomatologie derivanti dall’assunzione di droga.

I sospetti degli agenti sono stati confermati dall’esame tossicologico, risultato positivo all’assunzione di cocaina, eseguito al locale pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Il passeggero è stato identificato per un 30enne gravato da pregiudizi di polizia per spaccio di stupefacenti, rapina e ricettazione. Il conducente del mezzo ha riferito di essere un dirigente di una onlus e che il mezzo è stato acquistato con fondi della regione per essere destinato all’utilizzo, per fini istituzionali, dell’associazione. L’uomo è stato anche denunciato per peculato e l’episodio segnalato alla regione siciliana.