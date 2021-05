Belpasso (Ct): pizzo a Condorelli, per il sindaco l’imprenditore è un esempio

“Un esempio che deve servire da monito per altre aziende. Denunciare è l’unica soluzione per vincere e continuare a lavorare”. Così Daniele Motta, sindaco di Belpasso, nel catanese, in riferimento alla denuncia contro il pizzo dell’imprenditore Giuseppe Condorelli, titolare dell’omonima industria dolciaria. Grazie anche alla sua denuncia ieri nell’operazione “Sotto scacco” sono state arrestate 40 persone ed è stato disarticolato il clan malavitoso Santapaola-Ercolano.

“Dopo gli anni Ottanta-Novanta, anni bui a Belpasso in cui la mafia teneva sotto scacco l’imprenditoria locale, il vento è cambiato – prosegue Motta – ma non abbastanza. Le aziende devono e possono ribellarsi in massa per annientare questa rete intimidatoria creata dalla malavita.

“Il nostro comune – ha continuato il sindaco – ha sempre perseguitato la via della legalità, tra le altre cose ci siamo sempre costituiti parte civile nei processi per mafia. Così, l’esempio di Condorelli infonde in noi tutti rinnovato coraggio, forza per scegliere sempre e comunque la strada giusta.