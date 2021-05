Messina: ponte sullo Stretto, per Busetta “il vuoto è nella mente di chi non conosce il progetto”

“Il vuoto è nella mente di chi non conosce il progetto e il ruolo del ponte sullo stretto di Messina”. Così Pietro Busetta, coordinatore per la provincia di Palermo di Unità siciliana-Le Api – Il vuoto è quello proprio di chi non solo rimane ancorato a posizioni ideologiche superate, ma non sa neppure che anche il governo nazionale ha finalmente preso atto della necessità di realizzarlo”.

Busetta continua: “chieda scusa la senatrice De Petris agli abitanti di due regioni come la Calabria e la Sicilia che hanno un patrimonio di storia e cultura lungo secoli e insieme raggiungono i 7 milioni di abitanti, tanto che, se fossero uno Stato, sarebbero tra i primi dieci paesi d’Europa. E, già che c’è, si informi meglio sul ponte. Scoprirà un’opera fondamentale per il Paese che potrebbe realizzare quella piattaforma logistica del Mediterraneo, per adesso solo una pia illusione – conclude Busetta”.