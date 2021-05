Catania: in pochi secondi rubavano motorino, un arresto

In pochi secondi riuscivano a rubare motorino. Per questo agenti della polizia di Stato hanno arrestato il pluripregiudicato P.C.A., 25 anni, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Qualche settimana fa era stato diffuso un video che immortalava due malviventi che in pochi secondi riuscivano a rubare un motorino nella centralissima via Etnea. Il mezzo rubato in quel caso è stato poi recuperato dagli agenti e i falchi della squadra mobile hanno immediatamente avviato un’indagine.

Ieri una pattuglia ha incrociato nel quartiere di San Cristoforo due uomini che, utilizzando un altro scooter, stavano trainando con un piede un ciclomotore. A bordo del mezzo, tra l’altro appena acquistato, è stato immediatamente riconosciuto il 35enne denunciato qualche settimana prima.

Da qui è nato un inseguimento durante il quale i due criminali hanno adottato comportamenti folli prendendo strade in contromano, mettendo in pericolo l’incolumità dei passanti per sottrarsi all’arresto. Uno dei due soggetti inseguiti ha abbandonato il veicolo al centro della carreggiata con il proposito di farlo collidere con l’autovettura dei poliziotti. Frattanto un altro equipaggio dei Falchi, allertato dai colleghi tramite la sala operativa della questura si è posizionato sotto casa del pluripregiudicato riconosciuto ed è riuscito a bloccarlo immediatamente.

Le successive verifiche hanno permesso di acclarare come il mezzo fosse stato rubato pochi minuti prima in via Androne dove era stato parcheggiato dal legittimo proprietario che si stava sottoponendo ad alcune visite mediche. Sono attualmente in corso indagini per identificare il complice dell’uomo. Il 35enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.